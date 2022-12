Nouvel An : les meilleurs bons plans de dernière minute pour fêter le réveillon

- Aller au cirque pour le Nouvel An

Pour un réveillon original, pensez au cirque autour de chez vous. À Toulouse, par exemple, il reste des tickets à partir de 25 euros. Un endroit idéal pour une soirée qui sort de l'ordinaire, à vivre en famille. "On fait le décompte final avec le public pour les 12 coups de minuit, et après, on peut danser et rencontrer avec les artistes, et boire une coupe de champagne", explique le directeur.

- Réveillonner dans un parc aquatique

Un réveillon dans un parc aquatique à Paris peut également beaucoup surprendre vos convives. Il y reste des places : d'après l'organisateur, l'essentiel des billets se vendent en général dans les trois derniers jours.