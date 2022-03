Démarchage téléphonique en assurance : désormais, un oui à l'oral ne suffira plus

De même, à partir du 1er avril, "les assureurs et intermédiaires d'assurance (courtiers, agents généraux d'assurances, mandataires d'assurances ou mandataires d'intermédiaires d'assurance) qui démarchent des clients potentiels et vendent des contrats par téléphone devront désormais demander l'accord explicite du client potentiel dès le début de la discussion, et mettre fin à l'appel si l'interlocuteur déclare son opposition. Dans ce cas, le courtier ne devra plus le rappeler", indique le site du ministère de l'Économie.

En outre, ils devront "vérifier que, si la personne appelée est déjà couverte par un contrat identique à l'objet du démarchage, ce contrat peut-être résilié en cas de souscription de celui qui lui est proposé", avertit le gouvernement qui ajoute que si le consommateur est intéressé par l'offre proposée, ce dernier bénéficiera d'une protection juridique : "Le courtier aura l'obligation d'envoyer tous les documents afférents au contrat avant de le conclure, de vérifier leur bonne réception et d'attendre 24 heures avant la signature du contrat", détaille encore le site.