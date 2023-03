Nouvelles règles d'étiquetage des vins : lesquels sont les plus caloriques ?

Si vous hésitez entre un burger ou un verre de vin, sachez que les deux se valent en termes de calories. Ce sont en tout cas les conclusions d'une étude britannique menée en 2022 par l'Alcohol Health Alliance UK. Ces experts de la santé ont chargé un laboratoire indépendant d'analyser 30 bouteilles de vin rouge, blanc, rosé, fruité et mousseux des dix plus grandes marques de vin du Royaume-Uni et le résultat est sans appel : deux verres de vin seraient tout aussi, voire plus, caloriques qu'un hamburger.

Une découverte qui va en faire pâlir plus d'un, car rares sont les consommateurs à avoir une idée des ingrédients, au-delà du raisin, qui sont nécessaires à l'élaboration du vin. On y trouve aussi de l'eau, des acides, mais également du sucre, à l’origine de la teneur en alcool du vin. D'où cette décision européenne d'obliger dès le mois de décembre prochain les vignerons à afficher la composition, mais aussi les calories contenues dans leurs bouteilles.