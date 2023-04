Nouveau mode de calcul pour le Nutri-Score en 2023 : ce qui va changer dans les rayons

Mais pour que le Nutri-Score soit encore plus efficace, une association de consommateurs demande de le rendre obligatoire. "Aujourd'hui, tous les industriels, et notamment ceux de la malbouffe, ne jouent pas le jeu, ne modifient pas leur recette. Et tant qu'il ne sera pas rendu obligatoire, ils ne le feront pas", prévient Audrey Morice, chargée de campagnes chez Foodwatch France, dans le sujet en tête de cet article. Les entreprises affichant le Nutri-Score sur leurs produits auront deux ans pour adapter leurs étiquettes.