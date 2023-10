VIDÉO - Nutri-Score plus sévère : des produits vont voir leur note dégringoler

De fait, certains produits vont voir leur note dégringoler. Par exemple, les sodas sans sucre, mais qui contiennent des édulcorants, les laits aromatisés et les produits transformés ne seront plus classés B, mais C, voire D, à l'instar du cordon bleu, produit phare de cette grande marque sollicitée dans le sujet de TF1 en tête de cet article, qui fait tout pour conserver une bonne note avec le futur Nutri-Score. Pour y parvenir, il a fallu modifier la recette. "Dans toute notre gamme de panés, on va venir enlever un peu de sel dans chacun des composants", explique Caroline Bruon, directrice marketing de Le Gaulois. "On va mettre plus de viande dans nos produits pour augmenter les quantités de protéines. Et puis on va aussi diminuer un petit peu les taux de matière grasse", détaille-t-elle. Dans ce laboratoire, on vérifie l'aspect, le goût, la texture jusqu'à obtenir le bon produit. Avec des notes vertes comme les notes A et B, cela permet d'attirer les consommateurs et de les orienter vers les bons produits.