Occasion : la frénésie des bonnes affaires

Le marché de l'occasion est devenu frénétique. C'est près de 30 % d'augmentation en cinq ans. Aujourd'hui, il représente plus de sept milliards d'euros en France. Le consommateur a désormais le choix entre les mastodontes, Vinted ou Leboncoin, les magasins physiques ou les nouveaux venus qui proposent toujours plus de produits. Tous se battent pour récupérer ce dont vous ne voulez plus et le revendre, évidemment, plus cher. Dans cette jungle de l'occasion, comment être sûr de faire la bonne affaire ?