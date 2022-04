Oeufs : attention aux augmentations

Au supermarché, l'œuf est un produit que les enseignes veulent toujours proposer au meilleur tarif. Alors, même en cette période d'inflation, les prix n'ont pas augmenté, du moins pour l'instant. "Ça reste quand même très léger", a constaté un consommateur. Mais la situation risque de ne pas durer. Car pour les éleveurs, comme Jérôme Tassart, tous les coûts augmentent, à commencer par l'alimentation. Il élève en cage 78 000 poules, qu'il nourrit avec un mélange de blé, maïs et huile de tournesol. "L'aliment pondeuse, c'est celui qui a le plus augmenté. On est passé de 150 euros la tonne fin 2020 à 350 mars 2022. Et en mai, on pense qu'on dépassera la barre des 400 euros la tonne", a indiqué l'éleveur de poules pondeuses à Grivillers dans la Somme.