Œufs : vont-ils finir par manquer ?

Il y a une hausse de la consommation d'œufs, alors que la production, elle, est au ralenti. À quelques kilomètres, Yves-Marie a dû confiner la totalité de ses poules, en cause, la grippe aviaire. “Avant tout, on est là pour protéger nos animaux, on les met à l’abri pour les empêcher d’attraper cette maladie”, explique-t-il.