"On est à portée de coup de gueule" : avec la hausse des prix de l'énergie, les maires sous tension

Dans une petite ville comme Faches-Thumesnil, le maire est responsable "de tout et à toute heure, on est à portée de coup de gueule. Il faut être disponible pour les gens, être sur le terrain", explique-t-il. Il faut répondre aux inquiétudes des habitants tout en gérant ses propres soucis. Et ils sont nombreux. À commencer par l'envolée des prix de l'énergie qui oblige l'élu à revoir ses ambitions à la baisse. "Pour le gaz, on passe de 260.000 euros à 600.000 euros, on arrivera à faire quelques investissements. La question, c'est lequel on priorise ?", explique l'édile.