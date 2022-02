Opérations à prix coûtant : une vraie bonne affaire ?

Ces fruits et légumes sont-ils vraiment vendus à prix coûtant ? Concernant l'alimentaire, la loi oblige les grandes surfaces à faire au moins 10% de marge. Mais pour le reste comme les masques par exemple, les magasins ne gagnent pas le moindre centime. Ils ciblent donc un petit nombre de produits et ne les choisissent pas au hasard. Avec ces opérations, les grandes surfaces perdent donc assez peu d'argent et gagnent beaucoup en notoriété. Qui aura l'offre la plus visible et alléchante ? La guerre de la communication ne fait que commencer.