Ordures ménagères : la solution pour produire du gaz vert

Aujourd'hui, le biogaz représente 2% du gaz consommé dans le pays, mais il est ne plein essor. Un atout pour développer notre dépendance énergétique. À Lamotte-Beuvron, ce biogaz couvre déjà plus de la moitié de la consommation des habitants, et même les collégiens sont mises à contribution. À la cantine, aussi, on fait le tri. Et ce n'est qu'un début. La station d'épuration de la ville devrait bientôt rejoindre le dispositif.