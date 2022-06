Origine du miel : la fin de l'opacité

Une bonne nouvelle pour les consommateurs ou pour les grands amateurs de miel soucieux d'en connaitre l'origine précise. Jusqu'ici, il était parfois très difficile de savoir où le produit était récolté et fabriqué. Seules des mentions imprécises, telles que "mélange de miels originaire de l'UE" ou "mélange non originaire de l'UE", figuraient sur les étiquettes. L'étiquetage plus transparent et précis permettra d'ôter toute crainte d'acheter un pot de miel coupé au sucre.

L'objectif étant de lutter contre la fraude. D'autant que les importations en France représentent "près de 70 % des 51 000 tonnes disponibles sur le marché français ", selon FranceAgriMer. En 2020, la Chine, l'Espagne, l'Ukraine et l'Argentine et l'Allemagne, sont arrivés en tête des premiers pays fournisseurs.