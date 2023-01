VIDÉO - Avez-vous remarqué ce nouveau QR code sur les étiquettes des vêtements ?

Ce QR code est un peu le passeport du vêtement. Par exemple, pour un pull, en un scan, on apprend que la laine vient d’Australie. La filature a été faite en Italie et la confection au Maroc. Au total, le pull a parcouru plus de 20.000 kilomètres. "Par la transparence, nous espérons acquérir la confiance en effet de notre consommateur, mais on ne lui cache rien", poursuit Jean Loez.

Industrie parmi les plus polluantes de la planète, le secteur textile met sur le marché français plus de 600.000 tonnes de vêtements par an, dont 96% sont importés. Ce nouveau QR code peut-il alors influencer vos achats ? "Franchement, c’est bien pour les gens comme moi qui se soucient d’où c’est fait, comment c’est fait, ce que constitue le produit", estime la cliente d’un magasin.