"Origine France" : l'opération coup de poing des agriculteurs dans les supermarchés

Un premier arrêt devant les étals des viandes pour passer au crible les étiquettes, avec des grincements de dents. "On voit bien que c'est marqué 'Origine France', mais on ne sait pas d'où la viande a été produite exactement. Elle peut être transformée en France, mais ne provient pas forcément être élevée en France", explique un professionnel. De nos jours, plus de la moitié de la viande ovine consommée dans l'Hexagone est importée. Les agriculteurs demandent donc bien plus de rigueur.

Deux heures plus tôt, ils s'étaient donnés rendez-vous sur une exploitation céréalière. Eux parlent de liquidation de l'agriculture française à venir et dénoncent des prix qui ne prennent toujours pas en compte leur coût de production. Céréales, huiles, viande, lait, par exemple. Aucun secteur n'est épargné.