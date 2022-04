Ourson Haribo : le bonbon centenaire

Avouons-le, ils font envie. Pourtant, une fois n'est pas coutume, ces petits ours vont vous agacer. Malgré leur grand âge, 100 ans cette année, pas une seule ride à l'horizon. De quoi en surprendre plus d'un. Seuls les gourmands les plus expérimentés ne se font pas avoir. Après tout ce temps, il est toujours sous toutes les dents, une prouesse qui s'explique avant tout par une recette qui n'a jamais changé, notamment l'ingrédient principal : du sucre évidemment. Cela suffit pour faire, aujourd'hui, de cet ours une icône mondiale. Il a même droit à son musée où se trouvent certaines pièces de collection.