VIDÉO - Paiement en plusieurs fois : est-ce si intéressant ?

Dans une grande enseigne d'ameublement, la mention "payer en trois fois sans frais", est affichée partout, sur chaque étiquette. Seule condition au paiement fractionné, le rembourser dans un délai de 90 jours, au-delà, la loi considère qu'il s'agit d'un crédit, dont les conditions sont beaucoup plus strictes. "C'est vraiment très rapide, simple, intuitif, c'est un véritable succès. Quatre de nos clients sur dix passent par le paiement fractionné aujourd'hui", détaille Anthony Kbeissi, directeur de Maisons du Monde à Vélizy-Villacoublay (Yvelines) , ans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.

Désormais, tout ou presque, se paie en plusieurs fois : les meubles et les appareils électroménagers, mais aussi les fournitures scolaires de vos enfants. Et depuis quelques semaines, ce service est proposé par la SNCF, pour vos billets de train. Mais la grande nouveauté, ce sont les banques qui vous proposent d'étaler vos achats en seulement quelques clics. Cela ne prend que quelques secondes sur l'application de votre organisme en ligne et vous permet d'étaler le paiement de vos achats entre 100 et 1500 euros.

Attention toutefois, le service n'est pas gratuit. La banque qui propose cette option prélève 2% d'intérêts à chaque paiement. Par ailleurs, tous les achats ne sont pas éligibles, comme les jeux d'argent, les armes, les sites pornographiques, ou les contraventions par exemple.