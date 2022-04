Paiement fractionné : pourquoi les banques s’y mettent

Dans quelques semaines, certains groupes bancaires vont même aller au-delà en réservant à leurs clients la possibilité en quelques clics d'avoir accès à un mini crédit entre 200 et 2 000 euros remboursables dans les trois mois. Idéal pour cette agence de voyage qui a vu revenir une clientèle au budget plus modeste. Selon Didier Levi de l'agence "Magiclub voyages", "ça permet aux clients de partir beaucoup plus facilement et beaucoup plus simplement sans épuiser sa trésorerie".