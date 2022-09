Pain, lait, sucre : le petit-déjeuner rattrapé par l'inflation

Alors cette inflation générale au petit-déjeuner est-elle vraiment justifiée ? Pour les yaourts, en hausse de près de 10 %, il y a l'envolée du prix du lait et des céréales pour nourrir les animaux, mais aussi l'énergie des machines. Autre exemple, le jus d'orange et son augmentation de 6%. "Ce sont les fruits, l'augmentation du prix des fruits notamment avec deux années de récolte plus ou moins bonne à cause du gel et des sécheresses. On aura également toute la transformation du jus de fruits qui est énergivore et le coût du plastique qui a augmenté à cause de l'augmentation du prix du pétrole" explique Émilie Dubuc, consultante chez AlixPartners.