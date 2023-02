VIDÉO - Pourquoi le poids d'une baguette varie selon les boulangeries ?

Dans une boulangerie de Lille, avant la cuisson, la baguette crue est à 335 grammes. "On m’a toujours appris qu’il vaut mieux que la pâte soit un peu plus lourde avant cuisson, comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir de problème", explique Hamza Ouahab, boulanger. Avec l’évaporation de l’eau, une fois cuite, cette baguette aura perdu jusqu’à 80 grammes.

Un autre facteur entre en jeu : sa place dans le four. "Quand vous gratinez par exemple un plat, ça ne sera pas gratiné partout pareil, devant, derrière… Surtout au niveau des vitres du four, vous avez quand même une déperdition de chaleur, ce qui est normal. Donc, ça sera un peu moins cuit devant", poursuit Hamza Ouahab. Et une baguette moins cuite sera un peu plus lourde qu'une autre qui le sera plus.