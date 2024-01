VIDEO - Pain, yaourt... le fait-maison, vraiment une bonne affaire ?

Avec la crise du pouvoir d'achat, certaines familles ressortent du placard leur machine à pain, brioche ou yaourt. Financièrement, est-ce que cela vaut vraiment le coup ? Et pour la santé, y a-t-il un réel bénéfice ?

Faire son pain et ses yaourts sans y passer des heures, c'est la promesse des petits électroménagers que l'on trouve aussi bien en grande surface qu'en magasin spécialisé. Mais d'un point de vue nutritif et financier, est-ce vraiment une bonne affaire ? A titre de repère, pour une machine à pain, comptez entre douze et 170 euros pour les modèles haut de gamme.

Le pain de 500g que fabrique Stéphanie Mifsud grâce à l'une de ces machines depuis trente ans, lui revient près de la moitié moins cher qu'en boulangerie, soit un peu moins de deux euros. Cela serait aussi plus rapide puisqu'une fois versés dans la cuve, la machine se charge du reste. Comptez trois heures en moyenne.

En boulangerie, "il faut au moins une demi-journée", nous explique la boulangère dans le reportage en tête de cet article. Autre avantage du fait-maison : on choisit ses ingrédients et ses recettes qui peuvent varier d'un jour à l'autre.

Ces pains sont-ils aussi bons pour la santé ? "Oui", nous dit Clémentine Lapasset, diététicienne, à condition de bien choisir ses ingrédients. D'ailleurs, le pain fait en machine est plus consistant, le poids d'une tranche correspond à deux tranches de pain acheté en boulangerie.