Palettes : la grande pénurie ?

La société TMF Transports dans l'Hérault doit gérer chaque mois près de 40 000 palettes. La grande distribution ou l'e-commerce constituent ses clients qu'il livre partout dans l'Hexagone. Mais ces derniers mois, l'entreprise doit faire face à une flambée des prix. Les palettes sont devenues deux fois plus chères et de plus en plus rares à cause de la crise sanitaire et du conflit en Ukraine.