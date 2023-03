VIDÉO - Panier anti-inflation : comment les marques distributeurs ont su se rendre indispensables

Peu importe la grande surface, son panier est à chaque fois exclusivement constitué de ses propres marques. D'abord, les marges sont plus élevées sur ces produits. Surtout, les enseignes peuvent davantage négocier leurs prix. Un supermarché, par exemple, est à la fois distributeur et fabricant de ses produits en marque propre. Il négocie donc avec lui-même. Il puise un peu dans sa trésorerie, mais l'intérêt est de vous attirer et vous faire revenir. Mais le modèle de ce supermarché est particulier.