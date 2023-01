Paniers anti-inflation : ces petites épiceries donnent un coup de pouce à leurs clients

Pour que ses clients puissent faire face à la hausse des prix, Hugo Mocques, gérant d'une épicerie à Bierné-les-Villages (Mayenne), a décidé de lancer des paniers anti-inflation. Face au constat de la hausse des prix de l'alimentaire, il a lancé depuis le 17 janvier trois paniers anti-inflation à 20 euros.

Au choix : un panier de 13 produits essentiels, ou d'entretien et de beauté, ou encore composé de viandes. Une formule créée pour soulager le portefeuille de ses clients et qui devance l'hypothèse des paniers à prix bloqués, piste évoquée par le gouvernement.

Dans cette petite épicerie, les prix sont normalement plus chers qu'en grande surface. Sauf que le commerçant a réussi à négocier les prix auprès de ses fournisseurs : "Un panier qui vaut 29 euros est retombé à vingt à peu près. Je voulais vingt euros maximum. On est dedans", dit-il. Il propose aussi un panier de viandes et un autre de produits ménagers. Pour ceux qui ont des difficultés à boucler les fins de mois, cette offre est la bienvenue. Dans le reportage en tête de cet article, un couple de retraités vient chercher son panier et se montrent satisfaits du service. Une bonne nouvelle tant l’équilibre économique du projet repose essentiellement sur le succès qu’auront les paniers auprès des clients.