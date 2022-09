VIDÉO - "Je ne pensais pas arriver à un montant aussi élevé" : panneaux solaires, bonne ou mauvaise affaire ?

Mais avant l’installation, il faut procéder à plusieurs vérifications. La première étape concerne l’inspection du tableau électrique. "On va venir directement injecter le courant produit sur le toit ici pour que la maison en profite", Bertrand le Vaillant, responsable des ventes EDF-ENR. La seconde étape consiste à vérifier la toiture. "On voit bien que le toit n'est pas dégradé, ça peut plus de 14 mètres la longue, donc on a une surface conséquente", poursuit le responsable des ventes. Enfin, la dernière condition et pas des moindres, la présence d’ombres autour de la maison. "L'orientation est importante, on va privilégier le plein sud, après aujourd'hui on a des solutions techniques et on peut produire de l'énergie directement de l'est à l'ouest", conclut-il. Pour le couple, tous les voyants sont au vert.