Panneaux solaires : combien peut vous rapporter leur installation ?

Avec l'augmentation des prix de l'énergie et les incertitudes sur les futurs tarifs de l'électricité, de plus en plus de particuliers cherchent, comme Sonia et André, à s'équiper en panneaux solaires. Mais les installateurs peinent à répondre à la demande et les délais s'allongent. "Nous c'est trois mois mais chez certains concurrents ça peut être une année d'attente", annonce Xavier Artaud, co-fondateur de MC est SOLAIRE.

À titre de repère, pour accompagner la croissance du marché solaire, la France devra former 8000 installateurs d'ici cinq ans.