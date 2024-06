Chaque Français en consomme plus de 10 kg chaque année. Le succès ne s'arrête pas là : ce chiffre fait de nous le 3ᵉ pays le plus gros mangeur de pâtes au monde. Mais récemment, nos habitudes ont changé : nous achetons moins de pâtes sèches au profit de pâtes fraîches.

Elles nous viennent tout droit d'Italie. De toutes les formes et déclinées à toutes les sauces, les pâtes fraîches font saliver les Français. Certaines enseignes se sont d'ailleurs spécialisées dans les pâtes fraîches. Dans l'établissement filmé dans la vidéo en tête de cet article, plus de 200 clients se régalent chaque midi. La recette du succès, des pâtes prêtes en cinq minutes, vendues moins de dix euros, ultra-rapides à fabriquer et surtout rentables. Les pastas nécessitent très peu d'ingrédients.

Adieu pâtes sèches : les versions "fraîches" cartonnent

Les Français raffolent en ce moment des pâtes fraîches : ils en mangent 100.000 tonnes chaque année. Au supermarché, vous connaissiez les pâtes sèches dans les rayons traditionnels. Désormais, elles se sont fait une place au rayon frais. Les poids lourds français et italiens se font la guerre sur plusieurs mètres de long. Du rouge, du bleu, chacune a son identité bien marquée. Comptez entre deux et quatre euros le paquet.

Les rayons s'étoffent un peu plus et la concurrence entre les marques encourage la sortie de produits toujours plus surprenants. La suite du reportage est à retrouver dans la vidéo en tête de cet article.