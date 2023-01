Papiers d'identité : un service en ligne pour trouver plus facilement (et rapidement) un rendez-vous

Une explication : sur les 2 500 communes qui vous proposent de refaire votre passeport ou votre carte d'identité, seules 750 sont pour le moment répertoriées. À terme, l'objectif est de recenser l'ensemble des 2 500 communes sur le même site.

Mais il y a aussi une autre raison : un effet rattrapage après la pandémie, ce qui explique l'allongement des délais avant d'avoir un rendez-vous. Rien qu'en un an, nous sommes passés de 9 millions de demandes à 14 millions en 2023. Et on s'attend à ce que cette augmentation continue d'être importante, dans les deux et trois années à venir.