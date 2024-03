Comment bien choisir ses œufs de Pâques ? Les conseils du meilleur chocolatier du monde

La chasse aux œufs arrive, mais vous ne savez pas quels chocolats acheter pour l’occasion ? Voici quelques conseils pour bien choisir son chocolat par Jean-Paul Hévin, maître du chocolat en 2023.

Pralinés, fourrés, aux noisettes, enrobés… Les chocolats de Pâques font partie des plaisirs gourmands attendus avec impatience chaque année. C'est aussi une question de goût, de douceur ou d'amertume. Le principal problème ? C'est bel et bien la profusion de choix : quelles que soient vos envies, quels que soient les prix, au point de s'y perdre parfois et de peiner à différencier l’œuf de la poule. Que vous les achetiez en grande surface ou chez un artisan, comment bien choisir ses œufs de Pâques ?

Nous avons posé la question à Jean-Paul Hévin, chef pâtissier français, élu meilleur chocolatier du monde en 2023. Selon lui, certains critères peuvent nous guider, à l'instar du taux de sucre inscrit sur les étiquettes : "Le sucre n'est pas l'ennemi de l'œuf de Pâques, c'est la dose de sucre qui compte", dit-il dans le sujet de TF1 en tête de cet article.

Là aussi, c'est une question de préférence personnelle. Le chocolat blanc peut être trois fois plus sucré qu'un chocolat noir par exemple. Les produits industriels contiennent aussi davantage de sucre, car ils permettent au chocolat de se conserver plus longtemps. Un autre conseil du maître chocolatier : "Pour les œufs de Pâques, il n'est pas nécessaire d'utiliser le taux de cacao comme référence", explique-t-il encore dans la vidéo ci-dessus. "Il faut regarder le côté brillant, apprécier la couleur, la texture...", conseille-t-il. Des indices sur la qualité des produits, leur fraicheur et leur saveur.