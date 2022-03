Pâques : les chocolats coûteront-ils plus chers cette année ?

Et la commerçante de poursuivre : "Pour l'instant, on préfère descendre nos marges pour ne pas répercuter l'augmentation sur nos clients. On a envie qu'ils continuent de pouvoir acheter du chocolat malgré l'augmentation de tout en ce moment". Hausse du prix de beurre, de la farine, de l'électricité... Les artisans subissent de nombreuses augmentations cette année.

Dans une boulangerie de Bretteville-sur-Laize (Calvados), on a déjà augmenté le prix du pain et des pâtisseries de cinq à dix centimes, alors on ne touche pas à celui du chocolat. "Ce qui est emballage, ça a pris 25%. Cette année, on ne fait pas subir l'augmentation, mais peut-être que l'année prochaine, on sera obligés", indique Isabelle Béliarde, la boulangère. "Si on augmente trop, les gens ne vont plus acheter. Il y a des gens qui n'ont vraiment pas les moyens".