VIDÉO - Parfum de vacances : le succès du camion à pizza, une invention française

"Soit on la ramène à la maison, soit c'est entre copains, pour que ce soit plus convivial", explique un client du camion de Laetitia et Laurent au micro de TF1. En plus de l'aspect pratique, l'autre argument, c'est le prix. "Trois euros la part, ça nous fait la soirée !", confirme un jeune homme. Et ici, c'est une tradition : les camions à pizza ont été inventés dans la cité phocéenne.

En 1962, un Marseillais installe un four à feu de bois dans sa camionnette. Peu de charges, des "locaux" beaucoup moins chers : le modèle bon marché du camion à pizzas est né. En 60 ans, plus de 4.000 ont vu le jour en France. Depuis les années 1960, ils se sont largement réinventés.