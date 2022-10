Passage en caisse : vous avez la main !

Il faut le dire, personne n'aime faire la queue à la caisse. Alors pour palier cela, les grandes surfaces font tout pour faire attendre le moins possible leurs clients. S'il y a plus de trois personnes devant eux, ils peuvent envoyer directement un SMS au directeur du magasin en personne. En quelques secondes, il ouvre une nouvelle caisse. Son numéro de portable est placardé dans tout le magasin. Et si vraiment la file d'attente est longue, le directeur peut lui-même dégainer sa scanette pour aller toujours plus vite.