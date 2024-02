Pâtes à tartiner : les ventes s'envolent, les concurrents affluent

Chaque jour, les Français ingurgitent l'équivalent de 300.000 pots de pâte à tartiner. Le marché est dominé depuis longtemps par le célèbre géant Italien, mais depuis une dizaine d'années, d'autres marques lui font de la concurrence.

C'est une gourmandise qui réveille chez nous une grande culpabilité : la pâte à tartiner. La star, c'est Nutella, avec près d'un million de pots vendus par jour en France, en tête de gondole dans les magasins. Mais depuis quelques années, plusieurs marques tentent de prendre sa place, comme la pâte à tartiner Ovomaltine Crunchy, aux cacahuètes, sans huile de palme ou encore bio.

Si ce marché attire autant les convoitises, c'est parce que les ventes ne cessent de progresser. Plus 15% de progression, rien que l'an dernier. Milka, Nestlé, Barilla, Banania, Nocciolata, Bonne Maman... Une multitude d'acteurs tentent du coup de concurrencer le Nutella et de profiter de la croissance du marché des pâtes à tartiner, avec de nouveaux lancements chaque année en Europe. Pour tirer leur épingle du jeu, ses concurrents tablent sur des recettes sans huile de palme, vegan ou sans gluten, avec des prix souvent plus élevés. La part des produits bio n'a, elle, cessé d'augmenter ces dernières années.

Plus de 300.000 tonnes de Nutella sont consommées chaque année dans le monde, un poids souvent comparé à celui de l'emblématique Empire State Building new-yorkais. Mais, rien qu'aux États-Unis, la consommation de beurre de cacahuète s'élèverait à plus de 630.000 tonnes par an, selon des chiffres compilés par l'American Peanut Council. Le Nutella aura beau s'immiscer sur les pizzas, dans les makis ou encore dans les pâtisseries orientales, les noisettes se sont pas prêtes de remplacer la cacahuète sur les tartines américaines.