Pâtes, riz : les industriels mettent le paquet

En plus des grands classiques, la marque travaille depuis un an sur des nouveaux dessins de pâtes. Mêmes ingrédients, mêmes recettes, mais des pâtes vendues 30 centimes plus chers que les classiques. Comment expliquer cette différence ? La marque, réalise-t-elle plus de marge sur ces nouvelles pâtes ? Miser sur des produits plus élaborés, monter en gamme pour attirer les consommateurs, la stratégie est payante pour les marques. Aujourd’hui, les pâtes premium représentent près de 22% des ventes.