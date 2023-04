VIDÉO - Pause déjeuner : les snacks font de l’ombre aux restaurants

La traditionnelle pause déjeuner au restaurant est un plaisir de plus en plus rare pour les collègues de travail bordelaises qui témoignent dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "On en fait moins", témoigne l'une d'elles, "deux restaurants par semaine, avant c'était trois ou quatre". Avec l’inflation, la fréquentation de certains restaurants est en baisse à la pause-déjeuner, tout comme les budgets par commande. Pour économiser, les clients se restreignent, et le chiffre d'affaires des restaurateurs s'en ressent.