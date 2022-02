Payer en plusieurs fois : une pratique de plus en plus répandue

Cette cliente est une habituée de ce magasin d'électroménager. Elle s'est déjà offert une télévision, un lave-linge et un micro-onde. Elle achète aujourd'hui un congélateur. Au lieu de débourser 310 € d'un coup, elle choisit de payer un peu plus de 26 € par mois pendant un an. Au total, pour ce paiement fractionné, elle va payer un intérêt : 5 € de plus à l'arrivée. Dans ce magasin, c'est une pratique courante. Le paiement en plusieurs fois est devenu un argument de vente. Du trois fois sans frais à des paiements en douze ou 24 mois, les petites comme les grandes enseignes proposent désormais d'échelonner vos dépenses. Et quand le magasin n'assure pas ce service, des banques ont flairé le bon coup. Elles prennent le relais et ciblent une clientèle jeune ou des foyers ayant des fins de mois difficiles.