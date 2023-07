VIDÉO - Payés pour marcher ou cuisiner : ces applis qui rémunèrent vos pas et vos repas

Il est aussi possible de gagner plus d'argent sans même sortir de chez soi. Exemple avec Camille Conreur, qui cuisine ce jour-là un curry de haricots rouges. Avant de déguster son repas, la jeune femme publie un cliché de son assiette sur l'application Coco Cooking, une sorte de gigantesque album photos, sur lequel des passionnés de cuisine partagent fièrement leurs réalisations. "J'ai bien aimé ce côté communauté, d'avoir des petits défis. Je me suis prise au jeu", confie Camille, qui utilise l'application une fois par jour ou tous les deux jours.

Le concept est plutôt rentable : chaque photo lui permet de cagnotter sept centimes. Au total, Camille a empoché 20 euros en à peine trois mois. Cette somme est financée par des marques de l'industrie alimentaire, qui ont beaucoup à y gagner, notamment l'attention d'un public ciblé de plus de 100.000 amateurs de cuisine. D'autres applications permettent de rémunérer certaines activités simples, comme Be My Eye, qui vous paie pour être client mystère, ou encore TrashBack, qui récompense les personnes ramassant des déchets par des bons d'achat destinés à la consommation de produits "made in France".