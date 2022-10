VIDÉO - Pénurie de carburants : pourquoi l'ouest de la France est épargné

Il y a une autre raison : les besoins en carburants sont plus importants dans le nord et l'est de la France. Anna Creti, professeur d'économie à l'université Paris Dauphine, l'explique à TF1 : "L'une des spécificités de la partie nord de la France, c'est qu'on a une demande très forte du côté des particuliers. À cela s'ajoute le trafic de marchandises avec des transports routiers qui sont aussi très gourmands en carburant."

Dans les Hauts-de-France en effet, comme l'expliquait cet autre reportage de TF1, on compte plus de six millions d'habitants éparpillés sur un vaste territoire. De nombreux salariés doivent donc prendre leur véhicule pour aller travailler, générant des besoins en essence ou gazole très importants. La situation frontalière peut aussi constituer une explication à la pénurie qui touche davantage une partie du pays, et pas seulement à cause du transit de marchandises : "Les Belges qui entendent parler de remises chez Total de 30 à 40 centimes d'euros, ils se sont précipités chez nous, notamment dans le Nord, pour faire leur plein", expliquait Robert Bréhon, président d'UFC-Que Choisir Hauts-de-France, dans le même reportage.