Pénurie de carburant : dans la Sarthe, plusieurs stations sont à court d'essence

Pourquoi ce département est-il le plus touché ? Le dépôt du Mans a été le premier à être bloqué en France, lundi dernier. Ce sont donc d'autres dépôts, ceux de Caen et de Tours, qui ont dû prendre la relève. Mais ils fournissent en priorité leurs zones géographiques. Il y a ainsi peu de livraisons et les automobilistes à la pompe sont plus nombreux que d'habitude.