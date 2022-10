VIDÉO - Pénurie de carburants : bientôt la fin des galères à la pompe ?

Depuis plus de trois semaines, comme on peut le voir dans le reportage de TF1 en tête d'article, aucun camion ne passe les barrières de la raffinerie de Gonfreville-l'Orcher en Seine-Maritime, l'un des deux derniers sites pétroliers encore bloqués en France. Pour compenser, il a fallu importer deux fois plus de carburants de l'étranger, arrivés par bateau ou en train. "Le blocage des deux sites encore en cours n'a plus vraiment d'incidence", comme l'explique Frédéric Plan, délégué général de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage, "si ce n'est de faire perdre, dans certaines régions, un ou deux jours au retour à la normale".