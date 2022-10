Pénurie de carburants : Centre-Val-de-Loire, une région très touchée

Quand on vit à la campagne, la voiture est indispensable aux trajets du quotidien. L'information circule dès qu'une station est approvisionnée. "On a mis en place un WhatsApp entre collègues, et puis on se tient informé des lieux où les pompes sont pleines", nous fait savoir une conductrice. Le système D est de mise par exemple pour un patron d'une entreprise de maçonnerie. "J'ai quatre véhicules, donc je fais la queue comme tout le monde. Je fais un plein, je retourne. Je vais en chercher un autre s'il manque du carburant et ainsi de suite", déclare-t-il.