Pénurie de carburants : de nouvelles régions touchées

Pour limiter la rupture de stock, le remplissage de Jerrycan est interdit dans toute la région, sauf en cas d’urgence, comme c’est le cas pour Sébastien, qui a dû abandonner sa voiture. Le gazole est en quantité limitée et le sans-plomb est de plus en plus rare dans le secteur. Certains font des détours de plusieurs dizaines de kilomètres pour en trouver et ne regardent même plus les prix.