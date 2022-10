CARTE - Pénurie de carburants : quelles sont les régions les plus touchées ?

Sur les images du reportage du 20H de TF1 en tête de cet article, une longue file d'attente d'un côté, une situation normale de l'autre. En clair : la France est coupée en deux. Ainsi, dans les Deux-Sèvres, c'est carburant à volonté, car il n'y a jamais eu de pénurie. "Ça va très vite. Je suis vachement contente", commente une femme à la pompe à Niort. Une autre nous explique n'avoir "pas eu de souci pour faire le plein". Une autre encore précise qu'elle se permet même de "chercher le meilleur prix et d'aller où c'est le moins cher".

Et pour cause : en Nouvelle-Aquitaine, seules 8,4% des stations étaient touchées mardi 17 octobre au soir. Car dans cette région, les carburants sont importés directement par navire et compensent la baisse de production des raffineries en grève. "On est livrés une fois par jour par un camion qui arrive de La Rochelle", précise Stéphanie Hérault, directrice d'un l'hypermarché Géant Casino à Niort-Chauray.