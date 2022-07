VIDÉO - Pénurie de moutarde : et si vous appreniez à la faire vous-même ?

D'autres arômes peuvent être ajoutés par la suite. On pourrait mettre de la liqueur de cassis et une pincée de sel avant de goûter. Surprise, la saveur n'est pas la même que d'habitude. La moutarde doit reposer une semaine avant d'être consommée. A Dijon, les rayons sont bien fournis, surtout en moutarde aromatisée. On est sûr d'y trouver facilement son bonheur.