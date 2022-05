Pénurie de moutarde : le surprenant appel à l'aide d'un restaurateur breton

"C'est un coup de gueule nécessaire, surtout pour informer, juste informer les gens, de dire : 'attention, la moutarde, ce n'est pas un truc qu'on n'a qu'une fois par an et qu'on n'aura pas avant l'année prochaine'., explique-t-il face aux caméras de TF1. Non, en septembre, il y en aura partout. Une fois que le savez, régulez la consommation et tout va bien se passer. Tout le monde aura de la moutarde", lâche Pierre Grandgirard.

Depuis ce SOS, le téléphone du restaurant n'arrête pas de sonner et les dons de pots de moutarde affluent. "J'avais deux pots d'avance et je suis venue tout de suite avant de commencer ma journée. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Ils vont peut-être se retrouver avec trop de moutarde", sourit une généreuse habitante.