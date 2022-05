Pénurie en rayons : et maintenant, la moutarde !

L'essentiel de la production des graines de moutarde vient du Canada. C'est le premier producteur mondial, devant la Russie qui est sous embargo et l'Ukraine, mais il est confronté à une sécheresse. Et ce n'est pas tout, il y a aussi une pénurie de tous les ingrédients qui composent le produit. "Ça concerne les flacons en verre, les emballages en carton et le vinaigre qui a augmenté à cause de la hausse du prix de l'alcool", explique Luc Vandermaesen, directeur général des moutardes "Reine de Dijon".