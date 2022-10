Pénuries d’essence : ce qu’il faut savoir si vous devez rouler sur la réserve

Quant au moteur lui-même, certains craignent que rouler longtemps sur la réserve ne puisse représente un risque, comme une infiltration de particules par exemple, qui viendraient boucher les systèmes d'injection du véhicule. Mais de l'avis d'un spécialiste interrogé par TF1, cela relève plutôt de la légende. "Les particules sont brassées en permanence, dans les virages notamment, elles ne sont donc pas forcément au fond du réservoir et ne vont pas être aspirées au moment de la réserve", explique Jonathan Arveuf, chef d'atelier au garage Point S d'Aubière, près de Clermont-Ferrand. "Si particules il doit y avoir dans le réservoir, elles seront aspirées n'importe quand. On ne peut pas agir là-dessus", poursuit-il.

En revanche, ce qui fait une réelle différence selon lui, c'est l'entretien régulier des filtres et la vidange de la voiture. Par ailleurs, il existe un risque de désamorcer la pompe à carburant à force de trop rouler sur la réserve : "Plus le niveau du réservoir baisse, plus la jauge et la pompe à carburant vont aspirer de l'air. Dans les virages par exemple, le niveau n'est pas horizontal puisque la voiture penche, c'est l'air qui va être aspiré", met en garde auprès d'Actu.fr Etienne Raoelison, patron du garage de l’Ille à Chantepie, près de Rennes.