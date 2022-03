Pétrole, gaz… Où sont les réserves ?

Alors que l'approvisionnement en pétrole russe est menacé, sur quelle réserve peut-on s'appuyer dans le monde ? Les plus importantes se trouvent au Venezuela, en Arabie saoudite et au Canada. En France, 11,8 % du pétrole provient des réserves saoudiennes, 10,3% de l'Algérie et 9,6 % du Nigeria, des pays vers lesquels l'Hexagone pourrait donc se tourner davantage. Les prix risquent-ils de flamber ?