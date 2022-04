Peu chers et écolos, achetez les poissons moches !

Le passage en caisse est de plus en plus salé dans la poissonnerie La Marée Du Jour à Guipavas (Finistère). Le kilo de cabillaud approche les 25 euros. C'est 5,80 euros de plus qu'il y a quelques mois. Même augmentation pour la Lotte. Il est vendu 7 euros de plus que d'habitude. Selon Michèle Willmann-Page, la poissonnière, le prix du carburant ne serait pas la seule explication.