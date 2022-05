Peu prisés des Français : que deviennent nos poissons ?

Un comble, car la France a la deuxième plus grande zone de pêche au monde. Alors que deviennent nos poissons français ? Nos poissons fraîchement pêchés aux Sables-d'Olonne, méconnus et peu prisés du grand public, comme le congre, le taco et le chinchard, partent sur l’Espagne et au Portugal. Eux, ils savent très bien le cuisiner et le valoriser. Environ 40 % des achats à la criée partent à l’exportation, dont une grande partie vers l’Espagne et le Portugal, ou l’Italie.