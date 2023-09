À quels labels sur les emballages peut-on vraiment se méfier ? Le 20H vous répond

Peut-on se fier aux labels sur les emballages des produits alimentaires ou non alimentaires ?

Pas toujours... Et pour cause, il y en a des centaines, et pourtant, seule une poignée est encadrée par l’État, comme le rappelle le ministère de l’Économie et des Finances : "Le label public est une marque qui remplit une fonction majeure : rassurer, donner confiance, apporter une caution, une garantie 'officielle'". "C’est le cas de l’indication géographique, mais aussi de l’appellation d’origine protégée, de l’indication d’origine protégée, du label rouge ou encore du label agriculture biologique", nous détaille Carole Ly, directrice de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), qui décerne ces signes officiels d’identification de la qualité.

Cela ne veut pas dire que les produits qui portent ces labels sont plus beaux ou plus savoureux. Mais simplement qu’ils sont fabriqués selon un procédé ou dans une région bien précise. "Ils doivent respecter ce cahier des charges sous peine d’être sanctionnés par la répression des fraudes", détaille Lisa Faulet, responsable scientifique et alimentation pour l’association CLCV.